Basketball: ALBA Berlin gelingt zweiter Sieg in der EuroLeague

Jonas Matisseck und ALBA feierten einen Sieg in der EuroLeague © FIRO/FIRO/SID

ALBA Berlin hat dank einer starken ersten Hälfte den zweiten Sieg in der Basketball-EuroLeague eingefahren. Der deutsche Meister setzte sich am Freitagabend bei Roter Stern Belgrad mit 78:63 (38:25) durch und verließ vorerst den Tabellenkeller. Bester Werfer der Berliner war Maodo Lo mit 17 Punkten.

Außerdem zogen die Berliner in der Tabelle wieder an Bayern München vorbei. Der zweite deutsche Vertreter hatte am Donnerstag mit einem 75:73 (27:39)-Erfolg beim litauischen Meister Zalgiris Kaunas seinen ersten Sieg auf internationaler Bühne geholt (EuroLeague: Die Tabelle).