2. Bundesliga: HSV mit Last-Minute-Sieg in Paderborn - Aue besiegt Ingolstadt im Kellerduell

Moritz Heyer hatte die Rothosen bereits in der 5. Minute in Führung gebracht, Felix Platt glich noch im ersten Durchgang aus (38.). Der eingewechselte Tommy Doyle ließ die Hamburger in der Nachspielzeit jubeln. Durch den ersten Erfolg nach drei sieglosen Spielen verkürzte der HSV den Abstand auf einen Aufstiegsplatz zumindest vorerst auf einen Punkt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Platte-Ausgleich aus dem Nichts

Der HSV blieb auch danach am Drücker, die Gastgeber hatten in der Defensive große Probleme. Bakery Jatta (12.) scheiterte aber an SCP-Torhüter Jannik Huth. Die sonst so offensivstarken Ostwestfalen taten sich schwer und sorgten zunächst nur bei Standardsituationen für Gefahr. Die Norddeutschen agierten zielstrebiger. Robert Glatzel (33.) verpasste aber den zweiten Treffer. Aus dem Nichts dann der Ausgleich: Platte traf mit seinem Flachschuss aus 16 Metern.