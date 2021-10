Bahnrad-WM: Deutsches WM-Gold sicher! Hinze und Friedrich im Sprint-Finale

Die deutschen Bahnrad-Asse haben bei der WM in Roubaix die dritte Goldmedaille sicher. Im Frauen-Sprint zogen Titelverteidigerin Emma Hinze (Cottbus) und Vize-Europameisterin Lea Sophie Friedrich (Dassow) ins Finale ein und fahren am Freitagabend ab 20.51 Uhr um den Titel.

Hinze setzte sich im Halbfinale in zwei Läufen gegen die kanadische Olympiasiegerin Kelsey Mitchell durch und nahm damit Revanche für die Halbfinal-Pleite in Tokio. Friedrich gewann gegen Mitchells Landsfrau Lauriane Genest ebenfalls in zwei Läufen. Pauline Grabosch (Erfurt) war im Viertelfinale an Mitchell gescheitert.