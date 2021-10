Premier League: Salah-Entdecker erklärt Karriere & Wechsel zu Liverpool

FC Liverpool: Jetzt spricht Salahs Entdecker

Salah wurde 2012 auch Bundesligisten angeboten

Ägyptische Spieler gelten prinzipiell als technisch stark, das Fußballreservoir, aus dem geschöpft wird, ist groß. „Die Brasilianer Afrikas“ bringen vor allem in der Offensive spannende Spieler hervor, in der Bundesliga zeigt aktuell etwa der zweimalige Nationalspieler Omar Marmoush beim VfB Stuttgart schon diese Unbekümmertheit.

Deshalb greifen deutsche Teams nur selten bei afrikanischen Profis zu

In einem Testspiel gegen Basel überragt Salah

Eine attraktive Adresse für afrikanische Talente ist daher vor allem der FC Liefering. Hier können diese auf sehr ordentlichem Niveau in der zweiten österreichischen Liga heranreifen und in Salzburg das nötige Rüstzeug draufpacken, um dann zu den großen europäischen Teams zu wechseln.

Beim FC Chelsea misslingt der Durchbruch

Deshalb klappte es bei Salah in der Serie A

Salah zog auf Leihbasis weiter in die Serie A. Bei AC Florenz tankte er Selbstvertrauen, bei AS Rom startete er dann in zwei Spielzeiten mit 34 Treffern und 22 Vorlagen vollumfänglich durch. „Die italienische Liga lag Mohamed sehr gut. Der Fußball in der Serie A ist etwas langsamer. Er konnte mit seinem Tempo überragen“, erklärt Empacher.