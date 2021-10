Formel 1, USA-GP: Ärger um Mick Schumacher, Strafe für Bottas

So sinnvoll ist Schumachers Vertragsverlängerung

Kurz vor Trainingsende zog Schumacher wegen einer Berührung den Ärger von Sergio Pérez (Red Bull) auf sich. „Was ein Idiot“, schimpfte Pérez, der dabei war, den Deutschen in einer Kurve zu überholen, im Funk: „Er guckt nicht in seine Spiegel.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Mercedes dominiert - Strafe für Bottas

Weltmeister Lewis Hamilton und Mercedes haben derweil ihre Favoritenstellung für das Rennen ( Sonntag, ab 21 Uhr im SPORT1-Liveticker ) untermauert. Am Freitag war Hamilton als Zweiter nur 0,045 Sekunden langsamer als sein finnischer Teamkollege Valtteri Bottas, der in 1:34,874 Minuten die Bestzeit aufstellte. Das Mercedes-Duo war damit eine knappe Sekunde schneller als der drittplatzierte WM-Spitzenreiter Max Verstappen im Red Bull (1:35,806).

Die Freude über Bottas‘ Bestzeit wurde aber getrübt. Der Istanbul-Sieger setzt in Austin seinen insgesamt sechsten Verbrennungsmotor ein und muss im Rennen am Sonntag (21.00 Uhr MESZ) in der Startaufstellung um fünf Positionen nach hinten.