Patrice Evra mit Schock-Enthüllung: Als Kind sexuell missbraucht worden

Patrice Evra berichtet in seiner Biografie davon, als Kind schreckliche Dinge erlebt zu haben.

Der ehemalige Star von Manchester United hat in seiner bald erscheinenden Autobiografie „I love this game“ verraten, als Kind sexuell missbraucht worden zu sein.

Auch in einem Interview anlässlich der anstehenden Veröffentlichung nahm er dazu Stellung.

Demnach wurde Evra im Alter von 13 Jahren von einem Lehrer missbraucht. Er habe früher in dessen Haus gewohnt, um den Schulweg zu verkürzen. Der Lehrer habe sich aber in Evras Schlafzimmer gedrängt.

Die Daily Mail zitiert aus dem Buch die schockierenden Geschehnisse: „Der Lehrer, der glaubte, ich sei eingeschlafen, steckte seine Hände unter meine Bettdecke und versuchte, mich zu berühren. Ich wusste, dass er etwas Falsches tat, also versuchte ich, ihn wegzuschieben und schlug ihn ... In der Dunkelheit wurden keine Worte gesprochen, aber er berührte sich selbst und wurde durch das, was geschah, sexuell erregt.“