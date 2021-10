Bundesliga: FC Bayern gegen TSG Hoffenheim wieder vor Ultras - erneute Eskalation?

Die aktive Fanszene des FC Bayern kehrt gegen Hoffenheim in die Allianz Arena zurück. Beim letzten Aufeinandertreffen vor Zuschauern sorgten die Ultras für einen Skandal.

Am Samstag empfängt der FC Bayern München in der Bundesliga die TSG Hoffenheim. Und erstmals seit Beginn der Coronapandemie darf der Rekordmeister die Allianz Arena wieder voll auslasten, bis zu 75.000 Zuschauer zulassen. ( Bundesliga: FC Bayern München - TSG Hoffenheim, Samstag 15.30 Uhr im LIVETICKER )

Gegen die Kraichgauer wird damit auch erstmals wieder die aktive Fanszene in München dabei sein. Und das birgt jede Menge Konfliktpotenzial. Zur Erinnerung: Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams vor Fans im Februar 2020 in Sinsheim eskalierte ein schwelender Konflikt zwischen der aktiven Fanszene vieler Bundesliga-Klubs und Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp komplett . (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Fan-Vertreter: „Keine großen Aktionen geplant“

In mehreren Bundesliga-Stadien gab es Schmähplakate gegen Hopp, so auch im Gästeblock in Sinsheim. Unter anderem war zu lesen: „Alles beim Alten. Der DFB bricht sein Wort. Hopp ist und bleibt ein H***sohn.“ Das Spiel wurde mehrfach unterbrochen, stand damals sogar kurz vor dem Abbruch.