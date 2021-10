Champions League: Gregor Kobel erklärt die Pleite gegen Ajax Amsterdam - erneutes Mentalitätsproblem beim BVB?

Bei Ajax Amsterdam kommt Borussia Dortmund historisch unter die Räder und erlebt in der Champions League einen empfindlichen Rückschlag. Mit einigen Tagen Abstand versucht sich Gregor Kobel an einer Erklärung.

„So ein Spiel – wenn man es positiv sehen will – kann auch weiterhelfen, genauso solche Spiele in Zukunft besser zu machen“, erklärte der Schweizer im Gespräch mit SPORT1 und sprach damit einen erhofften Lerneffekt an: „Im letzten Spiel hat vielleicht etwas Emotionales gefehlt, um dagegen zu halten. Das ist sicher ein Punkt, den wir noch besser machen müssen: auch in harten Spielen mal dagegen zu halten.“ (BERICHT: Presse: „Ajax walzt Dortmund nieder“)