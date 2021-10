2. Bundesliga heute: Paderborn - HSV, Schalke - Dresden, LIVE im TV, Stream, Ticker

In der 2. Bundesliga geht es an der Spitze sehr eng zu. Am Freitag sind zwei Spitzenteams im direkten Duell gefordert. Zudem steigt das Kellerduell.

Zehn Spieltage sind in der 2. Bundesliga gespielt und es bahnt sich ein enges Aufstiegsrennen an.

Die Ostwestfalen stehen mit 18 Punkten auf Rang vier, drei Punkte vor den Hamburgern. Das Team von Lukas Kwasniok kam am vergangenen Wochenende nicht über ein 1:1 gegen den Zweiten SSV Jahn Regensburg hinaus, die Hamburger von Tim Walter trennten sich von Fortuna Düsseldorf ebenfalls 1:1. Es war bereits das dritte Remis in Serie für die ambitionierten Hamburger. Außerdem empfängt im Kellderduell Schlusslicht Erzgebirge Aue den vorletzten FC Ingolstadt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Am Samstag will Holstein Kiel gegen den SV Darmstadt zurück in die Erfolgsspur. Während die Störche nur einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz haben, befinden sich die Darmstädter in der erweiterten Spitzengruppe. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)