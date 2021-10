Bundesliga: Impfdebatte - 2G oder Berufsverbot für Spieler? Kommentar

Das Thema Impfung in der Bundesliga ist kein einfaches. Klubs könnten konsequenter sein, Spieler müssen ihrer Verpflichtung nachkommen, meint SPORT1-Chefredakteur Pit Gottschalk.

Die Corona-Botschaft in vielen Bundesliga-Stadien klingt unmissverständlich: Rein kommt nur, wer geimpft oder genesen ist.

Anders verhält es sich bei den Spielern auf dem Rasen. Joshua Kimmich hat nun bestätigt, dass er Bedenken hat und deshalb noch nicht geimpft ist . Die Frage, die sich stellt: Warum fühlen sich Vereine nicht in der Lage, ihrem hochbezahlten Personal, den Millionären in kurzen Hosen, die notwendige Schutz-Impfung anzuweisen? (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Warum ist die Bundesliga nicht vollständig geimpft?

Die Herren Fußballprofis waren und sind in der privilegierten Situation, dass sie ihrem Beruf fast durchgehend und ohne Kurzarbeitergeld in der Pandemie nachgehen konnten. Die meisten von ihnen verstehen das und tun alles Notwendige, um Familie, Freunde, Kollegen und berufliches Umfeld vor einer Ansteckung zu schützen. Die Impfquote in der Bundesliga liegt angeblich über Bundesschnitt. Aber warum nicht bei 100 Prozent?