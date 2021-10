Basketball: NBA Europe statt EuroLeague mit FC Bayern und ALBA Berlin? So ist die Lage

Basketball-Beben droht: NBA greift nach Europa

Woher rührt das Interesse der NBA?

Wann könnte eine NBA Europe Realität werden?

Und weiter: „Im Rahmen unserer laufenden Zusammenarbeit mit beiden Interessengruppen wurden wir kürzlich eingeladen, an Diskussionen darüber teilzunehmen, wie wir zusammenarbeiten können, um Basketball in Europa auszubauen. Wir freuen uns darauf, in Zukunft an weiteren Gesprächen teilzunehmen.“