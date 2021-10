Bundesliga: Eintracht Frankfurt mit "Fragezeichen" vor Bochum-Reise

Eintracht Frankfurt geht nach dem Auftritt in der Europa League gegen Olympiakos Piräus (3:1) mit mehreren angeschlagenen Spielern in beim VfL Bochum.

Bundesligist Eintracht Frankfurt geht nach dem kräftezehrenden Auftritt in der Europa League gegen Olympiakos Piräus (3:1) mit mehreren angeschlagenen Spielern in die Bundesliga-Partie am Sonntag (19.30 Uhr) beim VfL Bochum.

Den einen zwickt es an den Adduktoren, den anderen an der Wade, den nächsten am Oberschenkel", sagte Trainer Oliver Glasner am Donnerstag.