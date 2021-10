Anzeige

Call of Duty: Warzone – Neue Waffe LAPA freischalten Call of Duty: Warzone – Neue Waffe LAPA freischalten

Die LAPA gilt als neue Meta-Maschinenpistole in Warzone. © Activision

Auch in Call of Duty sind die Halloween Feierlichkeiten bereits gestartet. Mit dem aktuell laufenden „The Haunting“ Event kommt jetzt auch eine neue Waffe in das Spiel.

„Süßes oder Saures“ heißt es in einigen Tagen wieder und bereits jetzt gibt es zumindest für Call of Duty-Spieler den ersten Leckerbissen. Im Zuge des „The Hunting“ Events kam nämlich die erste neue Waffe ins Spiel. Es handelt sich dabei um eine Maschinenpistole mit dem Namen LAPA. Ihr könnt sie euch entweder als Teil des Terrible End-Pakets für etwa 10€ im Shop kaufen oder durch abgeschlossene Herausforderungen kostenlos ergattern.

LAPA MP in Warzone freischalten

Ob ihr die neue Waffe in Call of Duty: Warzone oder in Black Ops Cold War abgreift, bleibt euch überlassen. Dazu müsst ihr jeweils neun verschiedene Aufgaben meistern. Die Liste der Herausforderungen aus Warzone sieht wie folgt aus:

· 10 feindliche Geister in The Ghosts of Verdansk (TGoV) eliminieren

· Als Geist 3 Seelen sammeln, um wieder als Operator zurückzukehren

· In TGoV an 3 Telefone gehen

· In TGoV 3 Sacred Ground Locations nutzen, um Furcht zu verringern

· In TGoV 3 Mal halluzinieren

· In TGoV 10 menschliche Operatoren eliminieren

· 5 Partien TGoV spielen

· Als Team in TGoV 3 Mal unter die Top 10 kommen

· In TGoV 5 Operatoren als Geist eliminieren

LAPA MP in Black Ops Cold War freischalten

Diese Aufgaben musst du dagegen in BOCW für die neue Waffe erledigen:

· 30 Kills in Infected / 30 Special oder Elite Gegner in Zombies töten

· 50 Kills mit Ghost Perk / Zombies töten mit Aether Shroud

· 3 mal 3 Multiplayer Kills / 10 schnelle Kills in Zombies

· 5 Scare Pakete in Multiplayer / Zombies öffnen

· 5 Multiplayer / Zombies Partien abschließen

· 200 Kills in der Nuketown Halloween Playlist / Kürbisköpfe in Zombies töten

· Scream Deathmatch Top 3 Platzierung / Hallow‘s Eve Outbreak exfiltrieren

· 10 Nahkampfkills im Multiplayer / 5 schnelle Nahkampfkills in Zombies

· 5 Feuerschaden-Kills im Multiplayer / Feuerschaden Medaille in Zombies verdienen