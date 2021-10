Passiwan neuer Bundestrainer der Rollstuhlbasketballerinnen

In fünfeinhalb Wochen steht für Passiwan bereits die erste Herausforderung an: In Madrid findet die Europameisterschaft statt. „Für mich geht es nun in erster Linie darum, mit allen Spielerinnen aus dem erweiterten Paralympics-Kader zu sprechen und ihre Bereitschaft für die EM abzuklären. Viele haben für Tokio ja schon ihren ganzen Jahresurlaub aufgebraucht“, sagte Passiwan.