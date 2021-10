"Ärmel hoch": DOSB-Unterstützung für Impfkampagne

Die Impfkampagne „Ärmel hoch“ der Bundesregierung bekommt durch den Sport in Deutschland Unterstützung.

Frankfurt am Main (SID) - Die Impfkampagne „Ärmel hoch“ der Bundesregierung bekommt durch den Sport in Deutschland Unterstützung. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) startete am Freitag mit Hilfe mehrerer seiner Olympia- und Paralympics-Aktiven, darunter Ringer-Olympiasiegerin Aline Rotter-Focken sowie die Medaillengewinner Frank Stäbler und Patrick Franziska, eine Werbe- und Medieninitiative mit dem Aufruf zur Immunisierung gegen das Corona-Virus.