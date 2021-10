Bundesliga: Erling Haaland von Borussia Dortmund fällt wochenlang aus

Borussia Dortmund muss in den nächsten Wochen auf seinen besten Torjäger verzichten: Erling Haaland fällt verletzt aus.

Der Superstar des BVB fällt mit einer Verletzung am Hüftbeuger mehrere Wochen aus - dies gab Trainer Marco Rose am Freitag auf einer Pressekonferenz bekannt. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Außerdem stehen mit Thomas Meunier und Nico Schulz zwei weitere Spieler definitiv nicht zu Verfügung - Dortmund muss am Samstag auswärts bei Arminia Bielefeld ran.

„Erling Haaland ist natürlich down gewesen. Er war happy wieder da zu sein und hatte sich nach dem Mainz-Spiel noch richtig gut gefühlt“, erklärte Rose. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga) . Der norwegische Nationalspieler werde „einen Großteil“ seiner Reha in Dortmund verbringen.

Nächste Zwangspause für Haaland

Sein Comeback gab er erst nach der Länderspielpause, als er sich in der Bundesliga mit einem Doppelpack am 3:1-Sieg gegen den FSV Mainz beteiligte.

In der Champions League blieb er beim empfindlichen 0:4 des BVB gegen Ajax ohne Treffer - war aber noch einer der besseren Spieler im Rose-Team. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Überhaupt ist Haaland einer der Erfolgsgaranten schlechthin: In bisher zehn Saisonspielen bringt er es auf 13 Tore und vier Assists. Insgesamt bringt es der Norweger für 70 Tore in 69 Pflichtspielen für Dortmund. Dazu kommen 19 Assists.

Wer soll Haaland ersetzen? Moukoko ist verletzt

Wie der BVB seinen Superstar in der Offensive ersetzen will, ist noch nicht klar. Fest steht aber, dass Nachwuchshoffnung Youssoufa Moukoko - zumindest gegen Bielefeld - noch nicht helfen kann.

Dortmund steht vor einer englischen Woche, am Dienstag seht das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal gegen den FC Ingolstadt an (SPORT1 überträgt die Partie live im TV und Stream ).

Jammern will Rose nicht: „Wir nehmen das an und versuchen, Mittel und Wege zu finden, trotzdem erfolgreich zu sein. Wir wollen den Jungs den Glauben vermitteln, dass wir Spiele gewinnen können - egal, in welcher Konstellation oder Grundordnung.“