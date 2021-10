RB Leipzig: Jesse Marsch reagiert auf Kritik von Benjamin Henrichs

Trainer Jesse Marsch von RB Leipzig sieht seine Mannschaft trotz der Niederlage in der Champions League bei Paris St. Germain auf einem guten Weg.

Trainer Jesse Marsch von Bundesligist RB Leipzig sieht seine Mannschaft trotz der ärgerlichen Niederlage in der Champions League bei Paris Saint-Germain (2:3) auf einem guten Weg.

Nach der öffentlichen Kritik von Rechtsverteidiger Benjamin Henrichs wegen mangelnder Spielzeit erklärte Marsch derweil: „Er hat zu viel in Medien gesprochen, aber das ist seine Entscheidung.“

Marsch will mit Henrichs reden

Er habe den Spieler „bei Olympia unterstützt, das war sein Wunsch. Aber er hat in der Vorbereitung die wichtigste Zeit mit der Mannschaft verloren. Dann ist er zurückgekommen und war verletzt“, erklärte Marsch.

Henrichs (24) war im August mit der deutschen Olympia-Mannschaft nach Tokio geflogen und mit Knieproblemen zurückgekehrt. Am Donnerstag hatte er sich im kicker unzufrieden mit seiner Reservistenrolle gezeigt und einen Wechsel angedeutet. Der Confed-Cup-Sieger von 2017 war am Dienstag in Paris eingewechselt worden.