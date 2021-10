Handball: Pokal-Achtelfinale ausgelost - Lemgo gegen Berlin, Kiel in Hannover

Titelverteidiger TBV Lemgo empfängt die Füchse Berlin, Rekordsieger THW Kiel muss zur TSV Hannover-Burgdorf: Dies ergab die Auslosung des Achtelfinals im DHB-Pokal am Freitag in Köln. Gespielt wird die Runde der letzten 16 voraussichtlich am 14. und 15. Dezember.