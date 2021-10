Bundesliga nur Entwicklungsliga? Bitteres Urteil von Bayer-Boss Carro

9PLUS1: Alle Infos vor 1.FC Köln vs. Bayer Leverkusen

Die Kluft zwischen den deutschen Topteams und vor allem den Vereinen aus England sei gravierend. Ein passendes Beispiel für seine These lieferte der 57-Jährigen im Interview mit dem Guardian gleich selbst. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

„Wir haben im Sommer versucht, einen Spieler zu kaufen, und am Ende war ein Aufsteiger aus der Premier League in der Lage, mehr Geld und ein höheres Gehalt zu zahlen als wir, eine der vier besten Mannschaften in Deutschland“, sagte Carro. Darunter leide man natürlich.