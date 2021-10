Champions League: "Weltklasse"-Sané als neuer Trumpf der Bayern

Sandro Wagner: „Weltklasse“-Technik von Sané

In Abwesenheit des erkrankten Bayern-Coaches Julian Nagelsmann, der Sané seit Wochen in den höchsten Tönen lobt, musste nach dem Abpfiff Assistent und Vertreter Dino Toppmöller erklären, wie der Flügelspieler die Bayern auf Kurs bringen konnte. „Leroy übt die Freistöße im Abschlusstraining. Es ist schön, dass sich das auszahlt“, verriet er bei DAZN . (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Auch Sané selbst erklärte, dass er viele Freistöße trainiere. „Der erste hat nicht so gut geklappt, da war ich froh, dass der zweite drin war“, sagte er. Für den 25-Jährigen war es in dieser Spielzeit bereits der zweite direkt verwandelte Freistoß. Beim 7:0-Kantersieg gegen Bochum hatte er auf diese Weise den ersten Treffer der Münchner erzielt. Ein Trumpf, den das Team hinzubekommen hat.

In seiner ersten Spielzeit bei den Bayern wäre noch nicht an solche Freistöße zu denken gewesen. Dabei trainiert Sané die ruhenden Bälle bereits seit seiner Anfangsphase bei Manchester City - also seit rund fünf Jahren. Das räumte er im Februar 2019 ein, als er einen solchen Freistoß für City auf Schalke verwandelt hatte. Bei seiner Rückkehr an alte Wirkungsstätte.