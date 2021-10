75 Festnahmen und mehrere Verletzte bei Unions Gastspiel in Rotterdam

Im Zuge des Conference-League-Spiels von Fußball-Bundesligist Union Berlin bei Feyenoord Rotterdam sind 75 Menschen festgenommen worden. Dies teilte die Rotterdamer Polizei am späten Donnerstagabend mit. Demnach seien im Vorfeld des Spiels eine Gruppe von 59 Union-Anhängern gesichtet und wegen des „Verdachts der Vorbereitung offener Gewalt“ vorläufig in Gewahrsam genommen worden. Weitere 16 Personen Personen wurden unter anderem wegen des Verdachts auf Vandalismus und des Besitzes von Feuerwerkskörpern festgenommen.

Rund um die Partie, die Union mit 1:3 (1:2) verlor, war es zu mehreren gewaltsamen Zwischenfällen gekommen. Am Mittwochabend war eine Union-Delegation mit dem Klub-Präsidenten Dirk Zingler in einer Bar von Hooligans angegriffen worden. Am Donnerstag kam es dann zu "einem äußerst harten Polizeieinsatz mit mehreren Verletzten", so Pressesprecher Christian Arbeit gegenüber dem SID.