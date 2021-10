Schiedsrichterin Wildfeuer: "Frauen liegen nicht so lange am Boden wie Männer"

„Frauen liegen nicht so lange am Boden wie Männer“, sagte Wildfeuer im Gespräch mit dem Nachrichtenportal watson.

„Frauen sind nicht ganz so greifbar, weil sie im Kopf wieder schneller bei der nächsten Spielsituation sind“, sagte die 27-Jährige, die Spiele in der Frauen-Bundesliga und in der Männer-Regionalliga pfeift.