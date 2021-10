MotoGP: Matchball für Fabio Quartararo in Misano

Quartararo will sich in Misano zum Weltmeister krönen © AFP/GETTY IMAGES/SID/MIRCO LAZZARI GP

Matchball für Fabio Quartararo und den französischen Motorradsport: Als erster Pilot der Grande Nation kann sich der 22-Jährige den Titel in der MotoGP sichern - und das bereits weit vor dem Saisonende.

Vor dem 16. von 18 Rennen am Sonntag (14.00 Uhr) in Misano/Italien liegt Quartararo (Yamaha) 52 Punkte vor seinem ersten Verfolger Francesca Bagnaia (Ducati) aus Italien.

25 Punkte werden für den Sieg vergeben. Quartararo ist in dieser Saison die Beständigkeit in Person: Fünf Grand Prix hat er gewonnen, bei allen 15 Rennen bislang gepunktet. Beim letzten Lauf in Austin/Texas kam er auf Platz zwei hinter dem früheren Serienweltmeister Marc Marquez (Spanien/Honda) ins Ziel.