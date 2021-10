Eintracht Frankfurt nach Olympiakos-Piräus-Sieg: Glasner schwärmt

Großer Jubel in Frankfurt nach magischer Europacup-Nacht © AFP/SID/DANIEL ROLAND

Eintracht Frankfurt macht in der Europa League einen großen Schritt Richtung K.o.-Runde. Coach Oliver Glasner zieht einen interessanten Vergleich.

Nach der besten Saisonleistung in einer magischen Europacup-Nacht geriet Oliver Glasner ins Schwärmen.

Es sei vielleicht so „wie zu Hause“, sagte Glasner. Manchmal müsse man „ein bisschen mit den eigenen Kindern schimpfen. Trotzdem ist es dann wichtig, sie am nächsten Tag wieder in den Arm zu nehmen“. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)