Magische Europacup-Nacht: Frankfurt stürmt an die Tabellenspitze

Frankfurt am Main (SID) - In einer magischen Europacup-Nacht hat sich Eintracht Frankfurt den Frust des grauen Liga-Alltags von der Seele geschossen. Durch ein überzeugendes 3:1 (2:1) gegen den griechischen Rekordmeister Olympiakos Piräus machte die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner zudem einen ganz großen Schritt in Richtung K.o.-Runde der Europa League.