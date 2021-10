Europa League: Eintracht Frankfurt feiert Sieg gegen Olympiakos Piräus bei Comeback von Sebastian Rode

Eintracht Frankfurt feiert in der Gruppe D der Europa League einen wichtigen Sieg und übernimmt die Tabellenführung. Der direkte Einzug ins Achtelfinale rückt näher.

Gegen Olympiakos Piräus feiern die Hessen einen mehr als verdienten 3:1-Erfolg und ziehen so in der Gruppe D der Europa League am bisherigen Tabellenführer vorbei. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)