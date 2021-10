Formel 1, USA-GP: Sebastian Vettel muss in Austin hinten starten

Rückschlag für Sebastian Vettel: Der Heppenheimer bekommt vor dem Großen Preis der USA einen neuen Motor und muss deshalb in der Startaufstellung nach hinten.

Der Heppenheimer bekommt am Wochenende einen neuen Motor. Heißt: Der Aston-Martin-Pilot wird in der Startaufstellung nach hinten versetzt. Das bestätigte Vettel auf der Pressekonferenz vor dem GP in Austin/Texas. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)