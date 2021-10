Mourinho und AS Rom blamieren sich in Norwegen

Trainer Jose Mourinho und die AS Rom haben sich in der Conference League bis auf die Knochen blamiert.

Trainer Jose Mourinho und die AS Rom haben sich in der Conference League bis auf die Knochen blamiert. Der italienische Spitzenklub ging beim norwegischen Meister FK Bodö/Glimt am Donnerstag mit 1:6 (1:2) unter. Dadurch verdrängte Bodö/Glimt mit sieben Punkten die Roma (6) von der Tabellenspitze in der Gruppe C.