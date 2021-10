Europa League: Bayer Leverkusen spielt bei Betis Sevilla 1:1 und behält Tabellenführung

In einem spannenden Spiel im Estadio Benito Villamarin musste Leverkusen in der 75. Minute durch einen Handelfmeter nach VAR-Entscheid den 0:1-Rückstand hinnehmen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)

In einer turbulenten Schlussphase hätte Leverkusen sich sogar fast noch mit dem Sieg belohnen können. Kerem Demirbay hatte in der 95. Minute das 2:1 auf dem Fuß, aber Bravo im Tor der Hausherren lenkte den Ball mit einer Glanzparade um den Pfosten. Unmittelbar nach dem Eckball, der nichts mehr einbrachte, war das Spiel beendet.

VAR-Elfmeter schockt Leverkusen

Insgesamt geht die Punkteteilung aber in Ordnung. Die Gäste zeigten vor allem in der ersten halben Stunde viel Offensivdrang. Die erste Chance spielte sich Bayer nach 30 Sekunden heraus. Flügelflitzer Moussa Diaby startete auf der linken Seite durch und fand im Strafraum Lucas Alario. Den Schuss des Argentiniers parierte der chilenische Nationaltorhüter Claudio Bravo.

Drei Minuten später hätte Diaby die Führung erzielen müssen, nachdem er schon an Bravo vorbeigedribbelt war. Vom bitteren Rückschlag gegen die Bayern am Sonntag war bei der Werkself nichts zu spüren. Leverkusen spielte weiter mit viel Zug nach vorne. Einen Freistoß von Demirbay leitete Alario artistisch per Aufsetzer an die Latte weiter (11.).