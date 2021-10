Juventus Turin: Mohamed Ihattaren in Utrecht verschollen - keine Zukunft mehr bei Sampdoria Genua?

Mohamed Ihattaren verließ PSV Eindhoven im Sommer in Richtung Italien © Imago

Er gilt als eines der größten Talente seines Landes, spielte in der vergangenen Saison an der Seite von Mario Götze bei der PSV Eindhoven.

Eigentlich soll Ihattaren bei Sampdoria Genua Spielpraxis sammeln. Dorthin lieh ihn Juventus Turin im Sommer aus, nachdem die Alte Dame ihn aus Eindhoven verpflichtet hatte. Doch dieser Plan ging krachend schief. Seine Bilanz in dieser Saison: Null Spielminuten.

Ihattaren ohne Einsatz für Sampdoria

Zusätzlich berichteten niederländische Medien, Ihattaren sei häufiger zwischen Mailand und Monaco hin- und hergereist, um Freunde zu besuchen. Am 12. Oktober habe sich das Offensiv-Juwel bei Sampdoria abgemeldet, um aus familiären Gründen in seine Heimat Utrecht zu reisen. Seitdem soll es keinen Kontakt mehr zum Spieler geben.

Den Sampdoria-Trainer scheint die Tatsache nicht besonders zu tangieren, Ihattaren war ja bisher kein wirklicher Teil seines Teams. „Ich hatte ihn nie zur Verfügung. Für mich macht das kaum einen Unterschied“, sagte D‘Aversa in der italienischen Tageszeitung Il Secolo XIX. Klingt nicht danach, als ob das einstige PSV-Juwel noch eine großartige Zukunft in Genua hat.

Auch bei PSV unter Schmidt mit Problemen

Es ist im Übrigen nicht das erste Mal, dass Ihattaren mit Negativ-Schlagzeilen auffällt. Auch seine Zeit in Eindhoven verlief alles andere als unproblematisch. Im März berief PSV-Trainer Roger Schmidt Ihattaren, der auf seiner Lieblingsposition auf der Zehn mit Götze konkurrierte, nicht in die Startelf beim Aus in der Europa League gegen Olympiakos Piräus.