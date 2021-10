Bahnrad-WM: Frauen-Vierer zieht ins Finale ein

Der deutsche Frauen-Vierer um Lisa Brennauer ist bei der Bahnrad-WM in Roubaix ins Finale der Mannschafts-Verfolgung eingezogen und kann am Donnerstagabend nach Olympia-Sieg sowie EM-Titel den Gold-Hattrick perfekt machen. Die Olympiasiegerinnen Brennauer (Kempten), Franziska Brauße (Metzingen) und Mieke Kröger (Bielefeld) sowie Laura Süßemilch (Weingarten) holten in ihrem Vorlauf-Duell die Gegnerinnen aus Irland ein.

In der Qualifikation am Donnerstagmittag hatte der deutsche Vierer die beste Zeit gefahren. Titelverteidiger USA sowie Australien waren in Roubaix nicht am Start. Die Amerikanerinnen (4) und die Australierinnen (2) hatten sämtliche WM-Titel seit 2015 in dieser Disziplin gewonnen.