Volleyball live: Rote Raben Vilsbiburg - Ladies in Black Aachen im TV, Stream auf SPORT1

Die Roten Raben Vilsiburg empfangen in der Volleyball-Bundesliga die Ladies in Black Aachen © Imago

Am Freitag startet der nächste Spieltag der Volleyball-Bundesliga der Frauen. Im Duell der Verfolger empfangen die Roten Raben Vilsbiburg die Ladies in Black Aachen.

In der Volleyball-Bundesliga der Frauen kommt es zum Topspiel. (Alles zur Volleyball-Bundesliga der Frauen)

Die Roten Raben Vilsbiburg empfangen am Freitag (ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) die Ladies in Black Aachen. Beide Teams haben einen souveränen Start in die Saison hingelegt und gehören mit jeweils sechs Punkten zu den Verfolgern des aktuellen Spitzenduos Allianz MTV Stuttgart (9 Punkte) und SC Potsdam (8 Punkte).