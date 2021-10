Karim Benzema: Staatsanwaltschaft fordert Bewährung in Sexvideo-Affäre

Im Prozess um versuchte Erpressung kommt Karim Benzema wohl um eine Haftstrafe herum. Das Urteil soll bereits am Freitag gesprochen werden.

Die Staatsanwaltschaft forderte für den französischen Nationalspieler am Donnerstag in Versailles zehn Monate auf Bewährung und 75.000 Euro Geldbuße. Ein Urteil wird am Freitag erwartet.