FC Bayern: Kingsley Coman überzeugt, Zukunft ungewiss

Nach über fünfwöchiger Leidenszeit feierte der Franzose beim 4:0 gegen Benfica Lissabon sein Startelf-Comeback. Wegen eines kleinen Eingriffes am Herzen hatte der französische Flügelstürmer fünf Pflichtspiele mit dem FC Bayern sowie den Triumph der Équipe Tricolore in der Nations League verpasst. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Schon in Leverkusen durfte Coman 26 Minuten ran, in Lissabon rückte er nun für Serge Gnabry in die Anfangself und lieferte am Ort seines goldenen Champions-League-Treffers ab.