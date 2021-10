Eishockey, PENNY DEL: Gernot Tripcke über Impfdurchbrüche - "unschöne Geschichte"

Rätsel über die Gründe der zahlreichen positiven Tests

Am Montag war bereits die Begegnung der Münchner gegen Adler Mannheim auf den 2. Dezember verlegt worden. Die Partie am vergangenen Sonntag gegen die Nürnberg Ice Tigers war ausgefallen, als neuen Termin gab der EHC den 25. Januar bekannt.

Der EV Zug, der am vergangenen Mittwoch gegen München in der Champions Hockey League gespielt hatte, ist inzwischen auch vom Coronavirus heimgesucht worden. Nach Impfdurchbrüchen im Team wurde das Ligaspiel in der Schweiz in Davos abgesagt und auf den 16. November verschoben.