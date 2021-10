Europa League, SSC Neapel: Höhenflug unter Trainer Spalletti erinnert an Erfolge mit Maradona

Es ist der 5. Juli 1984 - die Fußballwelt hat in diesen Tagen den teuersten Transfer ihrer Geschichte erlebt und in Neapel feiern 85.000 Menschen die Ankunft eines 1,67 Meter großen Wunderknaben aus Argentinien.

Neapel funktioniert als Einheit

Wolfsburg-Flop überzeugt als Torjäger

Nun ist Osimhen der neue Star in der Stadt am Vesuv: In neun Pflichtspielen netzte der 22-Jährige acht Mal und bereitete einen Treffer vor. Allmählich wird ersichtlich, weshalb Napoli 2020 rund 70 Millionen Euro Ablöse für die Dienste von Osimhen an Lille überwies.