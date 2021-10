Europa League: Sevilla - Leverkusen, Frankfurt - Piräus LIVE im TV, Stream, Ticker

Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt wollen den Ligafrust abschütteln. Das Bundesliga-Duo steht in der Europa League vor wichtigen Aufgaben im Kampf ums Weiterkommen.

Die einen wollen die Demütigung durch die Bayern vergessen, die anderen dem grauen Ligaalltag entfliehen - die Europa League soll Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt bei der Frustbewältigung helfen. Doch die beiden Fußball-Bundesligisten gehen ihre kniffligen Aufgaben mit angeknackstem Selbstvertrauen an. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)

Europa League: Sevilla gegen Leverkusen, Frankfurt gegen Piräus

Bei Bayer sitzt der Frust nach der Klatsche gegen den deutschen Rekordmeister (1:5) tief. „Wir benötigen natürlich eine andere Körpersprache als am Sonntag“, sagte Sportdirektor Simon Rolfes vor dem dritten Gruppenspiel am Donnerstag bei Betis Sevilla und forderte eine Reaktion: „Dennoch fliegen wir als Tabellenführer nach Sevilla und wollen als dieser auch wieder zurückkommen.“

Es bleibt abzuwarten, wie schnell die Elf um Jungstar Florian Wirtz den Schalter nach der unsanften Landung auf dem Boden der Tatsachen umlegen kann. Auf europäischer Bühne steht die Werkself mit zwei Siegen immerhin ebenso wie der kommende Gegner ausgezeichnet da. Mit einem Erfolg im Topspiel würde das Team von Trainer Gerardo Seoane bereits einen großen Schritt in Richtung K.o.-Runde machen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)

Die Ausgangslage für Frankfurt ist ganz ähnlich. Doch am Main drückt nicht nur der jüngste Rückschlag gegen Hertha (1:2) auf die Europacup-Stimmung vor dem Duell mit Olympiakos Piräus - die Euphorie nach dem Sieg in München ist längst verflogen. Auf internationaler Bühne ist die nächste Runde mit vier Punkten zwar im Blick, vor allem in der Liga agiert die Mannschaft aber teilweise planlos.