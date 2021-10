BVB: Dilemma um Mats Hummels bei Borussia Dortmund

Beim 0:4 in Amsterdam wird deutlich, dass Mats Hummels eigentlich eine Pause braucht und in der Form keine große Hilfe ist. Doch wann soll er die Pause kriegen? Das BVB-Dilemma um Hummels.

Die 0:4-Schmach von Amsterdam hat gezeigt, dass der angeschlagene Mats Hummels in dieser Form weder sich noch dem BVB einen Gefallen tut. Den 32 Jahre alten Routinier trafen an drei Ajax-Treffern eine Mitschuld. Kritisiert wurde er allen voran für sein Zweikampfverhalten vor dem 0:1. Nach Meinung von Ex-BVB-Spieler David Odonkor (1998 bis 2006 beim BVB) habe Hummels „wie ein Bauer“ verteidigt . „Mats muss dem Gegenspieler doch nur eine Seite geben und nicht das dumme Foul machen“, meinte der Ex-Nationalspieler. „Aus dem Freistoß fällt das Gegentor. Das ist seine eigene Schuld.“

Mats Hummels: So tut sich der BVB-Boss keinen Gefallen

Auffällig: Seit Wochen spielt Hummels körperlich am Limit. Mit Patellasehnenproblemen plagte sich der Weltmeister von 2014 bereits gegen Ende der vergangenen Saison herum, trug diese sogar im Sommer mit in die EM. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Zu Saisonbeginn musste Hummels aussetzen. Auf nur neun Pflichtspiele von 13 möglichen kommt der Dortmunder Abwehrchef aktuell. In den letzten drei Partien musste er vorzeitig ausgewechselt werden. Auch in Amsterdam. Trainer Marco Rose hatte einige Tage vor der Ajax-Klatsche noch gesagt: „Ihm würde Ruhe mal guttun. Die haben wir aber nicht. Mats stellt sich voll in den Dienst der Mannschaft.“