Film zu Zlatan Ibrahimovic feiert Weltpremiere

Der Film über das Leben des schwedischen Starstürmers Zlatan Ibrahimovic hat in Rom seine Weltpremiere gefeiert. Der Film mit dem Titel „Zlatan“ kommt am 11. November in die italienischen Kinos und wird dann international vermarktet.