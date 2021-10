Leipzig muss vorerst auf Klostermann verzichten

Nationalspieler Lukas Klostermann steht Fußball-Bundesligist RB Leipzig vorerst nicht zur Verfügung. Der Abwehrspieler zog sich im Champions-League-Spiel bei Paris St. Germain (2:3) eine Verletzung im linken Oberschenkel zu. Das gab der Vizemeister am Donnerstag bekannt.

Damit ist auch eine Nominierung Klostermanns in die Nationalmannschaft für die letzten Länderspiele des Jahres in Wolfsburg gegen Liechtenstein (11. November) und drei Tage später in Armenien ungewiss.