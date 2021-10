Mit vier Jahren: Wunderkind schließt sich FC Arsenal an

Per Mertesacker und das Wunderkind Zayn Ali Salman © Instagram@zaynalisalman

Der FC Arsenal bindet Zayn Ali Salman an sich. Das Wunderkind fällt den Scouts der Gunners schon früh auf - im Alter von vier Jahren, um genau zu sein.

Denn meist geht es dann um junge Spieler, die schon mindestens 14, 15 Jahre alt sind. Teenager also, die häufig ohnehin schon reifer sind als ihre Altersgenossen.

Dort spielt das seit kurzem fünf Jahre alte in der so genannten Pre-Academy. Trotz seines jungen Alters hat er schon erstaunlich viel erlebt.

Er kommentierte sie jedoch mit: „Übrigens, ich bin durch und durch Arsenal.“ Fotos gibt es auch schon mit anderen Fußball-Größen, wie zum Beispiel Per Mertesacker, ehemaliger Nationalspieler und heutiger Leiter der Nachwuchsabteilung bei Arsenal.

Naturtalent? Der Vater wusste es sofort

„Mir war es in dem Moment klar, als er geboren wurde“, sagte sein Vater Ali Salman der BBC zum außergewöhnlichen Talent seines Sohnes: „Ich kann mich daran erinnern, dass ihn die Krankenschwester auf seinen Bauch gelegt hat - und er hat den Kopf gehoben und umher geschaut. Selbst sie war erstaunt. Er war von einem jungen Alter an sehr stark.“

Arsenals Talent-Scout Stephen Deans drückt es so aus: „Er macht Sachen, die unglaublich sind. Die Art, wie er schießt sieht so scharf aus für jemanden in dem Alter. Ich konnte kaum glauben, dass er erst vier ist.“