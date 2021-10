Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth hofft auf Punkte gegen Leipzig

Bundesligist SpVgg Greuther Fürth muss auch im Spiel am Samstag bei RB Leipzig auf Havard Nielsen verzichten.

Bundesligist SpVgg Greuther Fürth muss auch im Spiel am Samstag (15.30 Uhr) bei RB Leipzig auf Havard Nielsen verzichten.

Der Angreifer fällt wegen einer Sprunggelenksverletzung weiter aus. Dazu fehlt Paul Seguin wegen einer Gelbsperre. Immerhin steht Maximilian Bauer, der bei der U21 eine Kopfverletzung erlitten hatte, wieder zur Verfügung. Der Juniorennationalspieler kehrte am Mittwoch ins Mannschaftstraining zurück.

Fürth „rechnet sich was aus“

„Jeder weiß, welch schwere Aufgabe auf uns zukommt. Es ist eine der besten Mannschaften in Deutschland, das haben sie auch eindrucksvoll in Paris gezeigt“, sagte Trainer Stefan Leitl am Donnerstag.