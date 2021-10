Tag des Handballs: DHB-Frauen testen ohne Bölk gegen Russland

Ohne Kapitänin Emily Bölk bestreiten die deutschen Handball-Frauen ihr Testspiel gegen den Rekord-Weltmeister Russland. Neben Bölk werden auch die übrigen drei im Ausland beschäftigten DHB-Spielerinnen Alicia Stolle, Dinah Eckerle und Meike Schmelzer nicht zur Verfügung stehen, wenn die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener im Rahmen des Tags des Handballs am 7. November in Düsseldorf auf den Olympiazweiten trifft.

"Aus der im Vorfeld bekannten Situation ergeben sich für uns auch einige Möglichkeiten", wird Groener in einer Verbandsmitteilung zitiert: "Wir haben einen weiterhin starken Kader, in dem sich nun einige jüngere Spielerinnen verstärkt empfehlen können. Der Vergleich mit Russland ist sehr reizvoll."

Auf diese Gegner trifft Deutschland in der Vorrunde

Der Lehrgang in Düsseldorf dient den DHB-Frauen als Einstimmung auf die Weltmeisterschaft, die im Dezember in Spanien stattfindet. Die heiße Phase der WM-Vorbereitung beginnt am 22. November in Frankfurt am Main, bereits am 25. November fliegt der DHB-Tross nach Spanien.