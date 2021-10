Anzeige

Hooligan-Angriff auf Union-Delegation - Feyenoord entschuldigt sich Hooligan-Angriff auf Union-Delegation - Feyenoord entschuldigt sich

Union-Delegation um Präsident Zingler angegriffen © FIRO/FIRO/SID

SID

Das Spiel von Union Berlin in der Conference League am Donnerstag in Rotterdam ist von einem Angriff auf die Union-Delegation überschattet worden.

Das Auswärtsspiel von Union Berlin in der Conference League am Donnerstag bei Feyenoord Rotterdam ist von einem Angriff auf die offizielle Union-Delegation überschattet worden. Die rund 25-köpfige Gruppe um Präsident Dirk Zingler wurde am Vorabend in einer Bar in der Nähe des Teamhotels von Hooligans attackiert, die dem Anschein nach der Feyenoord-Fanszene zugerechnet werden. Einen entsprechenden Bericht des Berliner Kuriers bestätigte Klubsprecher Christian Arbeit dem SID.

Feyenoord kritisierte den Vorfall als "absolut verwerfliches Ereignis" scharf. "Der Verein distanziert sich daher auf jede erdenkliche Weise von den Menschen, die sich selbst auf diesen feigen Akt reduziert haben", teilte der niederländische Traditionsklub in einer Stellungnahme mit. Außerdem entschuldigte sich Feyenoord "für diesen schockierenden Vorfall" und kündigte Aufklärungsarbeit an.

Anzeige

Laut Kurier wurden bei dem Überfall Barhocker als Waffen missbraucht, Gläser zerschlagen und sogar Frauen angegriffen. Nach der Flucht der Randalierer kam die Polizei, die die Berliner Delegation zurück ins Hotel begleitete. Schwere Verletzungen trug niemand davon, der Schock war jedoch groß.