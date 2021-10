Steffen Baumgart für "Fußball-Spruch des Jahres" geehrt

"Ich freue mich, auch wenn man sich diesen Preis nicht erarbeiten konnte, sondern der Spruch aus Zufall entstanden ist", sagte Baumgart bei seiner wegen Terminproblemen vorgezogenen Ehrung. Die Auszeichnung aller weiteren Preisträger, darunter auch der niederländische Ex-Star Clarence Seedorf als Gewinner des Walther-Bensemann-Preises, findet bei einer Gala-Veranstaltung am 29. Oktober am Sitz der Akademie in Nürnberg statt.

Baumgart fühlt sich bestätigt

Der Angreifer gehörte danach in allen bisherigen Bundesliga-Spielen der Rheinländer in der laufenden Saison zu Baumgarts Anfangsformation und erzielte dabei bereits vier Treffer. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Den Preis empfindet Baumgart auch als Bestätigung für seine Authentizität: "Ich versuche immer so zu antworten, wie ich bin und gerade fühle. Ich will auf Fragen nicht so antworten, wie es der Etikette entspricht oder wie man es erwartet, sondern so, wie ich es für richtig halte, damit es auch meine Antwort ist."