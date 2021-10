Black Ops Cold War: Halloween Event mit neuen Spielmodi

Das Halloween-Event lässt euch in die Rolle des Ghostface-Killers schlüpfen. © Activision

Bevor Call of Duty: Vanguard am 05. November offiziell erscheint, ist erstmal Halloween. Der Spuck beginnt jetzt mit einem Event und neuen Spielmodi zu Warzone und BOCW.

Langjährige Gaming-Fans sind es bereits gewohnt: Jedes Jahr gibt es zu bestimmten „realen“ Feierlichkeiten auch immer das passende Event in den meisten Spielen. Da macht auch Call of Duty keine Ausnahme, denn jetzt kommt das „The Haunting“ Halloween Event zurück. Im Gepäck sind ziemlich gruselige Inhalte, unter anderem drei neue Spielmodi sowie ein neuer Look für die Karte Nuketown.