SPORT1 und Psyonix setzen Kooperation fort: Die neue Saison der Rocket League Championship Series live auf eSPORTS1 und eSportsONE

So läuft die Rocket League Championship Series 2021-22

In Rocket League versuchen die Spieler, einen Ball mit Hilfe von raketenbetriebenen Autos in das gegnerische Tor zu befördern. In der 2016 gestarteten Rocket League Championship Series (RLCS) treten die besten Teams der Welt in diesem eSports-Titel gegeneinander an. Die Turnierserie ist dabei seit vergangener Saison in die drei Abschnitte „Fall“, „Winter“ und „Spring“ aufgeteilt, in denen jeweils drei regionale Events für Nordamerika und Europa sowie ein Major-Turnier stattfinden. Am Ende der Saison wird dann in der Rocket League World Championship das beste Rocket-League-Team der Welt gekürt. eSPORTS1 und der paneuropäische Sender eSportsONE begleiten die komplette Saison 2021-22 der Rocket League Championship Series live. Nach dem Saisonauftakt am vergangenen Wochenende steht von Freitag, 22. Oktober, bis Sonntag, 24. Oktober, nun das EU Regional 1 des ersten Saisonabschnitts „Fall“ an, das eSPORTS1 und eSportsONE täglich live ab 17:00 Uhr übertragen. Die entscheidenden Spiele sind zudem am Sonntag per Liveeinstieg ab 20:00 Uhr auf SPORT1 im Free-TV zu sehen. Es kommentieren Pascal Schuster, Florian Merz, Jonas Schaffrick und Fabian Sieroka (genaue Besetzung in der Übersicht). Die zwei weiteren Regionals des ersten Saisonabschnitts in den Regionen Nordamerika und Europa finden Ende Oktober sowie im November statt. Das erste Major-Event ist aktuell vom 8. bis 12. Dezember angesetzt. Ausgewählte Events der RLCS werden zudem live auf SPORT1 im Free-TV zu sehen sein.