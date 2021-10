Philipp Lahm setzt sich für mehr Frauen im Fußball ein

„Ich glaube, dass es enorm wichtig ist, dass Frauen da mehr Verantwortung übernehmen wollen, in Vereinen, in Landesverbänden, beim Deutschen Fußball-Bund, egal in welchen Bereichen. Dass sie es wollen, aber es auch zugelassen wird“, sagte der Turnierdirektor der EM 2024 in der ZDF-Reportage „Fußball-Frauen - Zeit für die Offensive“.