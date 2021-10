Benfica - FC Bayern: Pressestimmen aus Portugal

Benfica - FC Bayern: Pressestimmen aus England

Daily Mail: „Leroy Sané erzielt einen Doppelpack. Bayern München traf in einer hektischen Schlussphase vier Mal in 15 Minuten. Auch Benfica hatte in einem unterhaltsamen Spiel goldene Chancen.“

Mirror: „An einem Abend, an dem Lukaku verletzt vom Platz humpelte, erinnerte Bayern-Stürmer Lewandowski die Blues erneut daran, was sie hätten haben können, als er beim gewaltigen Vier-Tore-Sieg bei Benfica erneut für den deutschen Meister ein Tor erzielte.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Benfica - FC Bayern: Pressestimmen aus Spanien

as: „Bayern greift Barca unter die Arme. Bayern München ist normalerweise kein Team, das in Barcelona Leidenschaften weckt, aber der Gefallen, den die Deutschen den Katalanen an diesem Mittwoch in der Champions League getan haben, wird in Barcelona nicht unbemerkt geblieben sein. Bayern rollt. Auch ohne Nagelsmann auf der Bank. Es war der Tag, um die Bestie zu erlegen. Benfica roch es. Doch Bayern zeigte kein Mitleid.“