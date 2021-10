WM 2022 in Katar: Auslosung am 1. April in Doha

WM in Katar: gelost wird am 1. April © AFP/SID/MOHAMED EL-SHAHED

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird ihre Gegner bei der Winter-WM 2022 in Katar am 1. April kennen. Die Vorrundengruppen werden einen Tag nach dem FIFA-Kongress am 31. März in Doha ausgelost. Das bestätigte der Weltverband.